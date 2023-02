Vriend van Chayenne Van Aarle na ongeval: «Ze heeft serieuze verwondingen in haar aangezicht»

Nicolas Geniets, de vriend van Miss België Chayenne Van Aarle, stond doodsangsten uit toen hij hoorde dat ze betrokken was bij een zwaar auto-ongeval. «Ik was even alle hoop kwijt», klinkt het.

Dinsdagmiddag rond 13.30 uur reed Chayenne Van Aarle met volle snelheid in op een vrachtwagen die stond aan te schuiven in de file richting Antwerpen. Ze kwam net van haar vriend Nicolas Geniets, die in Waasmunster woont. Plots kreeg hij telefoon. «Ik werd gebeld door een Nederlandse vrachtwagenchauffeur. Ik heb geen idee hoe die aan mijn nummer kwam. ‘We hebben hier een zwaar ongeval op de E17, mijnheer.’ En de vraag of ik meteen kon komen. Daarna heb ik meteen mijn zus opgebeld en opgepikt. Zij is spoedarts en ik wilde haar er graag bij. We zijn los over de pechstrook naar de plaats van het ongeval gereden», vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Wrak losknippen

De 44-jarige tv-maker en muziekproducent vreesde even het ergste toen hij de verhakkelde auto zag. «Ik dacht dat ze er nooit levend uit zou komen. Haar wagen had zich heel diep onder de vrachtwagen geboord. Die auto was gelukkig stevig, maar dan nog. Ik was even alle hoop kwijt. Toen ik aankwam was de brandweer het wrak aan het losknippen. Dat heeft zeker veertig minuten geduurd. Dat het heel ernstig was, kon ik ook afleiden uit de stress bij de hulpdiensten. Zij konden aanvankelijk niet bij haar, maar ik hoorde hen zeggen dat Chayenne heel dringend medische zorgen nodig had. Toen ze uit het geknelde voertuig kwam en naar de MUG werd gebracht, was ze niet bij bewustzijn. Het zag er allemaal heel slecht uit. De dokters konden ons toen ook geen informatie verschaffen», klinkt het.

Plastisch chirurg

Intussen is de 23-jarige Miss België niet meer in levensgevaar, al heeft ze wel serieuze verwondingen over haar hele lichaam. «Gezien de omstandigheden gaat het redelijk goed. Nogmaals, bij de overdracht naar het ziekenhuis verkeerde ze heel even in levensgevaar. Er werd ook gevreesd voor interne bloedingen. Maar voorlopig is haar toestand stabiel. Ze heeft serieuze verwondingen in haar aangezicht en haar oogkas is zwaar geraakt. Daarvoor komt straks meteen al een plastisch chirurg langs. Verder heeft ze - omdat ze gelukkig haar gordel droeg- enkel gekneusde longen, snijwonden en veel glas in haar lichaam. Dat zijn ze er nu aan het uithalen», besluit hij.