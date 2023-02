Miss België Chayenne Van Aarle opgenomen in ziekenhuis na zwaar auto-ongeluk

De 23-jarige Miss België reed achterin in op een vrachtwagen die in de file stond vlak voor de Kennedytunnel in de richting van Antwerpen. Ze kwam terug van haar vriend Nicolas, die in Waasmunster woont, en was op weg naar haar woonst op Linkeroever.

Gekneld in wrak

Volgens de politie moest ze uit haar auto bevrijd worden. «Het ongeval tussen een wagen en een vrachtwagen gebeurde rond 13.30 uur in de staart van de file op de E17. De bestuurder, een vrouw, zat gekneld in haar voertuig en moest bevrijd worden. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht», vertelt Jonathan Pfund van de federale politie in Het Nieuwsblad.