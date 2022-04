Miss België Chayenne van Aarle reageert op vermoedens dat ze plastische chirurgie heeft ondergaan

Anderhalve week geleden werd Chayenne van Aarle gekroond tot Miss België. Op sociale media werd ze intussen al ‘Miss Plastic’ genoemd omdat sommigen denken dat ze plastische chirurgie heeft ondergaan. Dat ontkent ze ten stelligste. «Ik vind het jammer dat de mensen zoiets denken. Je mag mijn gezicht komen aanraken. Het klopt dat het tijdens de kroning erg gezwollen was, maar dat was van de vermoeidheid en de stress. Dan heb ik dat vaker. De jurk zat ook erg strak. Nu de druk is afgenomen, is mijn gezicht weer normaler. Ik ben echt niet geopereerd», verdedigt ze zich in La Dernière Heure.

Botox

Ook op Instagram verwijst ze nog eens naar dergelijke roddels. «Alweer wil ik aangeven dat het jammer is hoe mensen zijn op sociale media en zomaar iets over een persoon durven zeggen, wat totaal niet klopt. Al zeggen mensen dat ik botox heb - wat totaal niet kan op 22-jarige leeftijd - vind ik het fijn om te zien hoe geïnteresseerd de mensen zijn in mij», schrijft ze.

Jaloezie

Haar volgers steken haar een hart onder de riem. «Blijf jezelf», «Prachtige vrouw zowel vanbinnen als vanbuiten», en «Luister niet naar dergelijke opmerkingen. Dat is puur uit jaloezie», klinkt het onder meer.