Volgers waarschuwen Lena uit ‘Ex on the Beach’: «Ik zie je tepels door je shirt!» (foto)

Lena Semenova, die we onder meer kennen uit ‘Ex On The Beach’, heeft een foto gedeeld waarmee ze enkele volgers choqueert.

Onlangs raakte bekend dat Lena Semenova een nieuwe vriend heeft, ene Leandro. Hij is geluidsman bij het realityprogramma ‘Echte Meisjes in de Jungle’, waarin Lena meedeed. De 22-jarige brunette ging op Valentijnsdag met hem op restaurant en deelde een kiekje van hun onderonsje op Instagram. «Oh, wat was het weer smullen», glundert ze erbij.

Detail

«Knapperd», klinkt het in de reacties. «Wat een mooie meid!», reageert iemand anders. «Zo leuk dat je een nieuwe liefde hebt! Ik hoop dat hij je goed behandelt en dat jullie gelukkig zijn samen!», wenst nog een volger haar succes. Enkele volgers merken echter een ander detail op. «Niet voor het een of het ander, maar ik zie je tepels door je shirt!», lezen we ook.