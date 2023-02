Katja Schuurman zorgt voor ophef met ‘tepelfoto’: «Je hebt blijkbaar weer even aandacht nodig?»

Er is opnieuw commotie ontstaan over een foto van de Nederlandse actrice Katja Schuurman. Heel wat volgers vragen zich af waarom de focus weer op haar borsten - of liever haar tepels - moet liggen.

Eind november fronsten behoorlijk wat volgers van Katja Schuurman de wenkbrauwen toen ze een foto deelde waarop ze halfnaakt poseert om meer volgers te krijgen. Nu krijgt de 47-jarige ‘Costa’-actrice weer een heel leger over zich heen nadat ze een kiekje uit de oude doos postte waarop ze overduidelijk geen beha draagt. «Zo. Nu eerst een pak melk. (En ja inderdaad #freethenipple)», schrijft ze er vol trots bij.

Verontwaardiging

«Je hebt blijkbaar weer even aandacht nodig?», sneert een volger. «Ik begrijp dit ook niet. Wil ze nog serieus genomen worden als moeder of is dat kwestie van aandacht voor haar harde tepels? Want die moeten we zien toch? Waarom?», bekritiseert iemand anders haar. «En dan zo op de foto voor aandacht. Weer meer volgers nodig? Triest dat je zo geilt op het aantal volgers», en «Free dan ook de nipple van de koe en drink plantaardige melk», lezen we ook in de verontwaardigde reacties.

In de verdediging

Maar lang niet iedereen dramatiseert het tafereel. «Als het je niet bevalt, lekker doorscrollen toch! Gewoon een mooie meid die doet waar ze zelf zin in heeft. Niks mis mee», «Wat een kritiek allemaal! Katja, je ziet er goed uit! Mij vielen trouwens eerst je gespierde benen op», en «Wat zeuren sommige mensen toch! Katja is een prachtige vrouw die gezien mag worden», klinkt het aan de andere kant.