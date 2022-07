Katja Schuurman lokt reacties uit met ‘ondeugende’ outfit: «Ja, er zit weinig stof in deze jurk» (foto)

Katja Schuurman genoot afgelopen weekend van een feestje op een partybus. De 47-jarige ‘Costa’-actrice opteerde daarbij voor een los, zomers kleedje en deelde een foto ervan op Instagram. Opvallend genoeg bereidt ze zich in het bijschrift al voor op commentaar. «Zo begon ons feestje dit weekend... Me waiting at the bus. Wat een topavond werd dat. (Ja, er zit weinig stof in deze jurk, maar op die avond werkte ie top!)», klonk het.

Bewondering

Ze werd echter meteen overladen met complimenten. «Prachtfoto! Wat een jurk, wat een lijf, wat een mooie vrouw!», «Staat je geweldig», «Er hoeft niet veel stof in een jurk te zitten om mooi te staan», «Wauw, prachtige outfit!», en «Ondeugend!», wordt er gereageerd.

Niet verantwoorden

Sommigen benadrukken dat het helemaal niet hoeft uit te maken ‘hoeveel stof’ ze draagt. «Niks mis mee, toch? Je hoeft je niet te verantwoorden voor je eigen keuzes», «Trek je niets aan van die preutse haatreacties. Je bent een mooie vrouw en dat mag je laten zien», en «Wat je ook draagt, hoe je je ook voelt... Je bent een prachtige dame die straalt op haar manier zonder uitleg van anderen», lezen we ook.