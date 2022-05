Katja Schuurman krijgt kritiek op foto: «Moeten je borsten écht zo prominent in beeld?»

Katja Schuurman verhuisde 15 jaar geleden van Amsterdam naar het rustigere dorpje Uitdam. In het magazine Linda vertelt ze dat ze nog steeds erg gelukkig is met die keuze. «De stad uit! Al zijn de meesten natuurlijk allang blij met een betaalbaar plafond en een paar muren. Ik gun eenieder zo een plek om ‘thuis’ te voelen. En ook echt wel het liefst met zoveel mogelijk groen. Parken, tuinen, balkons vol met potten en groene daken zijn ook fantastisch. Feit is dat de mens niet zo snel evolueert dat ze zich het meest thuisvoelt tussen beton», klinkt het.

Bewondering

Bij dat interview hoorde ook een fotoshoot en op Instagram deelde ze alvast een voorsmaakje. De meeste volgers reageren erg positief. «Wow, wat een prachtige foto’s. Wat ben je toch een mooi persoon», «Schoonheid», en «Je ziet er stralend uit!», lezen we onder meer.

Commentaar

Sommigen fronsten dan weer de wenkbrauwen. «Ik vraag me eigenlijk af waarom je er zo bij moet lopen», «Waarom breng je je borst zo prominent in beeld? Misschien wilde ze de fotograaf borstonderzoek laten doen. Rare foto», «Helemaal waar! Maar dat kan ook met je blouse dicht een keertje», en «Waarom altijd die tieten er zo uit?», wordt er ook gereageerd.