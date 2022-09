‘The Voice’-coach Laura Tesoro trekt de aandacht: «Niemand kan die outfit beter dragen dan jij!»

Vanavond gaat het achtste seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’ van start. In de jury vinden we Natalia en Koen Wauters terug, maar deze keer ook Mathieu Terryn en Jan Paternoster. Laatstgenoemden nemen de plaats in van Niels Destadsbader en Tourist LeMC. Net als vorig jaar zal Laura Tesoro de mogelijkheid hebben om afgevallen kandidaten een tweede kans te geven.

Bewondering

De 26-jarige zangeres van onder meer ‘What's the pressure’ en ‘Limits’ deelde op Instagram alvast een kiekje van de ganse bende. «Zijn jullie er klaar voor?!», schrijft ze erbij. In de reacties gaat vooral haar opvallende outfit met de aandacht lopen. «Ik vind je outfit zo mooi!», «Zalige foto», «Oh mijn God, je ziet er fantastisch uit», en «Niemand kan die outfit beter dragen dan jij!», luidt het onder meer.

‘The Voice van Vlaanderen’ is elke vrijdag vanaf 20.35u te bekijken op VTM.