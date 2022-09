Verfilming rechtszaak Heard-Depp komt eind september al uit

Het proces van het jaar tussen acteurs Amber Heard en Johnny Depp krijgt een vervolg op het witte doek. In het voorjaar vocht het voormalige koppel een zware rechtszaak uit voor de ogen van de hele wereld, waarbij Depp uiteindelijk aan het langste eind trok. Wanneer de verfilming in België zal verschijnen, is nog niet geweten.

In het voorjaar mocht de hele wereld meesmullen van de ontaarde scheiding tussen acteurs Johnny Depp en Amber Heard. De twee probeerden voor de rechtbank allebei te bewijzen dat ze tijdens hun relatie het slachtoffer waren van fysiek, verbaal en/of seksueel misbruik. Dat deden ze aan de hand van honderden bewijsstukken en getuigenissen.

Uiteindelijk trok Depp aan het langste eind: een zevenkoppige jury besliste dat het artikel dat Heard in 2018 voor The Washington Post schreef, schade berokkende aan de acteur. In dat artikel had Heard het over huiselijk geweld, en seksueel en fysiek misbruik tegen haar. Hoewel ze geen namen noemde, ging het duidelijk over Depp. De jury besliste dat Heard een schadevergoeding moest betalen aan Depp van 15 miljoen dollar, die op zijn beurt 2 miljoen dollar moet neertellen.

‘Hot Take: The Depp/Heard Trial’

Slechts een kleine vier maanden na het verdict komt er al een verfilming van het beroemde proces. Dat op zich is geen verrassing, maar wel de korte tijdspanne tussen het proces en de verfilming, die volgens het Amerikaanse tijdschrift Variety ‘Hot Take: The Depp/Heard Trial’ zou gaan heten.

Sterker nog: de verfilming zou nu al klaar zijn, en wordt op 30 september gelanceerd op streamingdienst Tubi, dat vasthangt aan de Amerikaanse televisiezender Fox. De rol van Amber Heard zal vertolkt worden door Megan Davis, onder andere bekend van ‘American Horror Story’ en ‘Alone in the Dark’. Mark Hapka, bekend van de Amerikaanse soap ‘Days of Our Lives’, neemt de rol van Depp op zich. Wanneer de verfilming in België te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Eerder verscheen al een documentaire over het proces, die gemaakt werd door de Amerikaanse zender NBC. Daarin ligt de focus echter op de rol van sociale media zoals TikTok in het proces, en hun invloed op het uiteindelijke verdict.