Johnny Depp wint lasterzaak tegen Amber Heard en krijgt enorme schadevergoeding

De Amerikaanse acteur Johnny Depp heeft over de hele lijn gelijk gekregen in zijn klacht tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. Hij krijgt een forse schadevergoeding wegens smaad.

Na zes intense weken is er een einde gekomen aan het proces dat Johnny Depp (58) aanspande tegen ex-vrouw Amber Heard (36). Na hun scheiding in 2017 schreef Heard in een opiniestuk in The Washington Post dat ze slachtoffer was van huiselijk geweld. Volgens Depp klopte dat niet en werd zijn reputatie daardoor zodanig beschadigd dat hij geen filmrollen meer kreeg. Hij diende bijgevolg een klacht in tegen Heard wegens laster en eerroof en eiste een schadevergoeding van 50 miljoen dollar. Heard diende nadien op haar beurt een tegenclaim in met een schadevergoeding van 100 miljoen dollar.

Depp grote winnaar

Woensdagavond heeft een Amerikaanse jury geconcludeerd dat de ‘Aquaman’-actrice schuldig is aan smaad en een schadevergoeding van 15 miljoen dollar moet betalen aan Depp. Dezelfde jury heeft de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur op zijn beurt schuldig bevonden aan laster ten opzichte van zijn ex-vrouw en heeft beslist dat hij haar twee miljoen dollar moet.