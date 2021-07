TRAILER. Komen we in ‘Harry & Meghan: Escaping The Palace’ te weten wat er echt gebeurde?

Sinds de Britse prins Harry in 2018 in het huwelijksbootje stapte met de Amerikaanse Meghan Markle, is er veel inkt gevloeid over het koppel. Waar de pers de trouwpartij eerst nog afschilderde als het sprookje van de eenentwintigste eeuw, veranderde dat relaas al snel in geroddel en andere, niet zo mooie plaatjes.

Vooral in Groot-Brittannië wordt er maar al te vaak kritiek geuit op het koppel en dan vooral op Meghan Markle, die «de bron van alle kwaad» zou zijn. Hun verhuis naar de VS hoeft dan ook niet echt te verbazen. Maar zelfs daarmee is de kous niet af - het interview met Oprah en de geboorte van ‘Lilibet’ (een verwijzing naar de Queen) zijn slechts enkele van de recente redenen waarom Harry en Meghan wederom de krantenkoppen haalden.

Het échte verhaal

Zo’n konkinklijk drama is uiteraard de perfecte basis voor een film en eerder verschenen dan ook reeds de eerste twee delen van een trilogie over het paar: ‘Harry & Meghan: A Royal Romance’ en ‘Harry & Meghan: Becoming Royal’. Het derde en laatste deel, ‘Harry & Meghan: Escaping The Palace’, verschijnt in september en zou de échte reden van hun vertrek richting de VS uit de doeken doen.

In de trailer zien we alvast hoe Jordan Dean (Harry) en Sydney Morton (Meghan) een overtuigende vertolking neerzetten. De toon is weliswaar erg agressief naar het Britse koningshuis toe, wat de tv-zender Lifetime niet in dank wordt afgenomen. Maar kijk en oordeel gerust zelf.