Tomorrowland houdt dit weekend tweede digitale editie Around The World

Tomorrowland kan dit jaar voor het tweede jaar op rij niet fysiek doorgaan, maar op 16 en 17 juli is er wel de tweede editie van het virtuele Tomorrowland Around The World. De bezoekers van het vlindervormige digitale 3D-eiland vinden er zes podia met zowat alle genres uit de elektronische muziek en bekende Tomorrowlandnamen als Armin van Buuren, Fedde Le Grand, Afrojack, Robin Schulz en Kölsch. De openingsuren zijn aangepast aan de verschillende tijdzones wereldwijd.

Vorig jaar werden zowat 140.000 tickets verkocht voor de eerste Tomorrowland Around The World. Je kan het virtuele festival gewoon beleven met een pc, laptop, smartphone of tablet, zonder 3D- of VR-bril. Tomorrowland belooft opnieuw baanbrekende visuals van artiesten en publiek, inclusief de bekende vuurwerk- en lasershows die ook het fysieke festival kenmerken.

Inspiratiesessies

Behalve de muzikale line-up staan er ook «Inspiration Sessions» gepland met enkele bekende figuren uit heel andere sectoren. F1-coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris, regisseur/acteur/presentator Eli Roth, podcaster Jay Shetty, reality-tv-persoonlijkheid en jobcoach Miss J. Alexander en triatlete Lucy Charles-Barclay zullen een lezing geven over thema’s als passie, kracht, creativiteit, solidariteit en duurzaamheid.

Veiligheid voorop

Tomorrowland vraagt festivalgangers om Tomorrowland Around The World samen met vrienden te beleven, zij het coronaproof. «Jezelf verkleden in je beste festivaloutfit, tentjes of een groot scherm opzetten in je achtertuin, je geliefden uitnodigen voor een leuke barbecue met muziek en een geweldige festivalervaring, je terras versieren of gewoon een feestje bouwen in je woonkamer - dit weekend draait allemaal om het verenigen op een verantwoorde en veilige manier dankzij de kracht van muziek», klinkt het.

Je kan ook op enkele locaties terecht om het festival in een wat grotere groep te beleven: Sommar x Mesa en The Villa in Antwerpen, Hoff Gent, Bar Hasart in Boom, Carré Beach in Willebroek en zelfs in het Cypriotische Limassol.