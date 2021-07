Deze artiesten maken hymne om Belgische atleten aan te moedigen in Tokio

Mademoiselle Luna en Regi hebben ‘Now’s the time’ gemaakt, de officiële Team Belgium-hymne waarmee ze de Belgische atleten aanmoedigen op de Olympische Spelen in Tokio. Het is een hymne vol «opzwepende beats en positieve vibes» geworden.

De Olympische koorts stijgt: op 23 juli gaan de Spelen van start in Tokio. Regi en de Brusselse Delphine Luna, bekend als dj Mademoiselle Luna, hebben met ‘Now’s the time’ een anthem uit hun mouwen geschud waarmee ze de Belgische topsporters gaan aanmoedigen in de Japanse hoofdstad. Delphine Luna en Regi wisten naar eigen zeggen heel snel hoe het nummer moest klinken. «Het is een echt strijdlied geworden vol positieve vibes. Exact wat onze atleten nodig hebben», aldus Mademoiselle Luna.

Olympische waarden

Met CNR Records, de muzikale partner van Tomorrowland, vond het Belgisch Olympisch Comité (BOIC) naar eigen zeggen de perfecte partner om Team Belgium van een anthem te voorzien. «Deze hymne is het resultaat van een samenwerking tussen Regi en Mademoiselle Luna en sluit perfect aan bij het orgelpunt die de Olympische Spelen zijn», zegt Dieter Reyntjens van het BOIC. «De Olympische waarden, vriendschap, respect en het streven naar excelleren verenigd in één nummer, en gebracht door twee toppers van eigen bodem, dat is waar Team Belgium voor staat.» De lyrics in het campagnelied refereren volgens Reyntjens naar dromen, hard werken en doelen bereiken. «All the work, all the years, all the sweat, all the tears, now’s the time.»

Op 3 september sluiten Mademoiselle Luna en RegiI de 45ste Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion af met de Team Belgium-anthem.