Japanse premier roept noodtoestand uit, die van kracht zal zijn tijdens Olympische Spelen

De Japanse premier Yoshihide Suga heeft vandaag opnieuw de noodtoestand aangekondigd in Tokio, nu de coronabesmettingen toenemen. De noodtoestand zal gelden tijdens de volledige duur van de Olympische Spelen, die over twee weken starten.

«We gaan een noodtoestand in Tokio afkondigen», aldus Suga tijdens een regeringsvergadering over de gezondheidsmaatregelen. Volgens de premier zal de toestand duren vanaf maandag 12 juli tot en met (voorlopig) 22 augustus. De OS zijn voorzien van 23 juli tot 8 augustus.

De reden voor de nieuwe noodtoestand in Tokio, de vierde intussen, is een nieuwe sterke stijging in het aantal besmettingen met het coronavirus. Het gaat weliswaar niet om een lockdown met harde avondklokken zoals in andere landen. Burgers moeten wel thuis blijven indien mogelijk. Restaurants mogen open blijven maar mogen wel geen alcohol serveren en karaoke aanbieden en moeten vroeger sluiten.

Spelen zonder toeschouwers

Door die recente stijging van het aantal coronabesmettingen zal Japan naar verwachting geen toeschouwers toelaten bij de evenementen van de Olympische Spelen. Dat heeft een hoge regeringsfunctionaris gisteren gezegd aan het Japanse persagentschap Kyodo.

Al in maart hadden de organisatoren buitenlandse toeschouwers verboden de Olympische Spelen bij te wonen, een stap die nog nooit eerder in de olympische geschiedenis was genomen. Lokale toeschouwers zouden wel toegelaten zijn, werd in juni aangekondigd, maar slechts tot de helft van de capaciteit van elke locatie en met een maximum van 10.000 mensen.

Een beslissing over de definitieve beperkingen voor het publiek wordt in de komende dagen verwacht. De archipel is relatief ongeschonden gebleven in vergelijking met veel andere landen, met ongeveer 14.800 officieel geregistreerde sterfgevallen sinds het begin van de pandemie, maar deskundigen hebben gewaarschuwd dat het gezondheidssysteem onder druk zou kunnen komen te staan door de Olympische Spelen. Naar verwachting zullen ongeveer 11.000 atleten deelnemen aan de Spelen.