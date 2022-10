Tim Burton is back! Netflix lost trailer van ‘Wednesday’ en verklapt één grote verrassing (video)

In 1991 weigerde Tim Burton nog om de wereldberoemde Addams Family naar het grote scherm te brengen, maar als Netflix aanklopt met een achtdelige reeks kan zelfs de Corpse Bride-regisseur niet weigeren. Als executive producer en regisseur van vier van de acht afleveringen had de bekendste gothic van Hollywood de touwtjes in handen. En dat is eraan te zien: de eerste trailer ruikt naar vintage Burton.

In de trailer krijgen we een eerste kennismaking met de uiterst onsympathieke puber Wednesday (Jenna Ortega) die door haar ouders (Luiz Guzmán en Catherine Zeta-Jones) op Nevermore Academy gedropt wordt. Aanvankelijk haat Wednesday de middelbare school – en haar al te vrolijke roomie – maar wanneer ze ontdekt dat de plek vol mysteries en moorddadige monsters zit, krijgt ze het aanzienlijk meer naar haar zin.

Verrassende cast

De trailer lost niet alleen de eerste beelden van afgehakte handen en explosies, maar verklapt ook enkele verrassende toevoegingen aan de cast. Zo speelt niemand minder dan komiek en acteur Fred Armison (‘Documentary Now!’, ‘Anchorman’) de geliefde Uncle Fester. Ook Cristina Ricci, die al eerder Wednesday speelde in films, duikt op als Ms. Thornhill, een van de leerkrachten van Nevermore – een cadeautje voor de diehardfans. Tot slot zullen ‘Game of Thrones’-fans ongetwijfeld Gwendoline Christie herkennen.

Wednesday is vanaf 23 november te zien op Netflix.