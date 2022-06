‘Thuis’-acteurs roepen op petitie voor sterke VRT te tekenen: «Stop de sociale afbraak»

«De VRT kost ons 3 euro en 17 cent per maand en is daarmee nu al een van de goedkoopste openbare omroepen van Europa», luidt de petitie. «Wij vragen daarom dat de Vlaamse regering de besparingen bij de VRT terugdraait. Zo kan ’Thuis’ thuis blijven, vermijden we ontslagen bij de rest van de VRT en kan de kijker blijven genieten van zijn dagelijkse soap.»

23.000 handtekeningen

De soap, die al meer dan twintig jaar loopt op VRT-zender Eén, zou door de besparingen binnenkort verhuizen naar een extern productiebedrijf. Dat raakte eind april bekend. Enkele weken later lanceerden de vakbonden de petitie ‘Laat ’Thuis’ thuis blijven’, die ondertussen al door meer dan 23.000 mensen ondertekend werd. Bijna een maand na de lancering van de petitie roepen Marleen Merckx, Tina Maerevoet, Wim Stevens en Mathias Vergels in korte video’s op sociale netwerksite Facebook op om de petitie te ondertekenen.

«Als u, net als wij, wilt dat de dagelijkse portie ‘Thuis’ bij u op tv komt, op Eén blijft en onder de beste omstandigheden kan worden gemaakt, teken dan deze petitie. Stop de sociale afbraak bij de VRT», klinkt het in de video van Wim Stevens, die in de serie de rol van Tom vertolkt.