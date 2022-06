Siska Schoeters reageert op exclusiviteitscontracten VRT met duidelijke boodschap

Radiopresentatrice Siska Schoeters heeft in een verhaal op Instagram laten weten hoe ze denkt over de exclusiviteitscontracten bij VRT. Donderdag raakte bekend dat zes VRT-gezichten een exclusiviteitscontract hebben dat meer dan 300.000 euro per jaar waard is. Dat zei de openbare omroep in zijn jaarverslag, dat nog niet is voorgesteld maar wel al werd gedeeld met politici.

Volgens de nieuwe beheersovereenkomst die de Vlaamse regering sloot met de VRT, moet die laatste voortaan transparantie geven over de vergoedingen van schermgezichten en radiostemmen die een exclusiviteitsovereenkomst hebben. De Vlaamse regering verwacht evenwel niet dat de VRT de contractdetails van de bekende Vlamingen individueel op straat gooit.

En dus staat er geen bevestiging in het nieuwe jaarverslag dat presentator Niels Destadsbader en andere populaire schermgezichten «een half miljoen euro per jaar en meer» verdienen, zoals weekblad HUMO schreef op basis van anonieme bronnen. Het Laatste Nieuws schrijft dan weer dat bronnen zeggen dat het over onder meer Niels Destadsbader, Tom Waes, Philippe Geubels, Karl Vannieuwkerke en Jeroen Meus gaat.

Glazen plafond

Het viel VRT-gezicht Siska Schoeters op dat de namen die de ronde doen uitsluitend mannennamen zijn. Daarop deelde ze een foto op haar Instagram-verhaal van haar dochter Minnie. Ze schreef erbij: «Ik hoop dat zij mag opgroeien in een wereld waar hardwerkende vrouwen ook aan de top staan van mooie jaarlonen.» Daarmee verwijst ze naar het glazen plafond in het bedrijfsleven, dat dus ook aanwezig zou zijn bij de openbare omroep.

Instagram / @siskaschoeters

Mediaecosysteem

De VRT meldt verder dat het met negentien externe schermgezichten/radiostemmen een exclusiviteitsovereenkomst heeft. Twee van die overeenkomsten zijn minder dan 100.000 euro per jaar waard, elf hebben een waarde tussen 101.000 en 300.000 euro en zes hebben een waarde van meer dan 300.000 euro. De VRT zegt die bedragen niet verder te willen verfijnen, «omdat we dan de facto individuele vergoedingen bekendmaken, wat niet de afspraak is».

In de bedragen zitten de afgesproken exclusiviteitsvergoeding en een gegarandeerde som aan opdrachten per jaar. De VRT zegt in een reactie dat het gangbaar is in de tv-sector om sleutelfiguren aan een zender te binden en noemt de tarieven marktconform. «Daarnaast investeert VRT stevig in de opleiding van nieuwe en diverse schermgezichten en radiostemmen, van wie er velen doorstromen naar het hele mediaecosysteem», luidt het.