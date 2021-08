‘Temptation’-verleidster Joyce waarschuwt koppels: «Ik heb niks te verliezen»

Kinesitherapeute Joyce uit het Oost-Vlaamse Opbrakel is één van de twaalf singles die de liefde hoopt te vinden op ‘Temptation Island’. Maar ze heeft ook zo haar eisen. «Iemand die vol is van zichzelf en constant over zichzelf praat? Nee, dank u», vertelt ze.

Vrijdag gaat ‘Temptation Island’ eindelijk weer van start. Twee Vlaamse en twee Nederlandse koppels moeten zien te weerstaan aan de charmes van deze twaalf verleid(st)ers. Eén van die single vrouwen is Joyce, een 28-jarige kinesitherapeute uit Opbrakel.

Zotte doos

Joyce is al een hele tijd single en hoopt daar nu snel verandering in te brengen. «De ware tegenkomen blijkt niet simpel. Mijn eisen zijn niet buitensporig. Ik ben gewoon op zoek naar een oprechte en respectvolle gast. In dit hernieuwde format leek me dat niet onmogelijk. Ik zou nooit als pure verleidster willen meedoen. Nu mag ik mezelf zijn: een single op zoek naar de juiste partner. Ik heb niks te verliezen. Ik ben altijd mezelf gebleven: een lieve, positieve, behulpzame en enthousiaste madam. En een zotte doos», legt ze uit in TV Familie.

Dat de mannen daar een partner hebben, deert haar niet. «Tja, dat wisten we op voorhand. Die mannen zijn daar ook met een reden, hé: uitzoeken of hun partner wel écht bij hen past», klinkt het.

Juiste uitstraling

Toch zal Joyce niet zomaar de eerste de beste man wegplukken van zijn vriendin. Ze weet immers goed wat ze wil. «Innerlijk is belangrijk, maar het uiterlijk speelt toch ook een rol, hoor. Megaknap moet m’n lief niet zijn, hij moet wel de juiste uitstraling hebben. Hij moet er stáán en weten wat hij wil. Ik wil ook iemand die trouw, eerlijk, respectvol en grappig is. Mekaar vrijheid gunnen om apart je dromen na te jagen, vind ik ook erg belangrijk. Iemand die vol is van zichzelf en constant over zichzelf praat? Nee, dank u», besluit ze.

‘Temptation Island: Love or Leave’ is vanaf 27 augustus om 20.35u te bekijken op Play5.