De 27-jarige tattoo-artieste werd in 2017 bekend door haar deelname aan ‘Temptation Island’. Ze was toen 23 jaar, 8 jaar ouder dan een foto die ze gisteren op Instagram deelde.

Eyeliner

Daarop ziet ze er behoorlijk anders uit als toen. Zelf vindt ze haar look uit die tijd vooral grappig. «Maak kennis met de 15-jarige Pommeline. Thank God heb ik die frou niet meer, hahaha. En de eyeliners waren vroeger ook in promo, denk ik», lacht ze.