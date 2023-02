‘Temptation’-Megan verloofd met man die ze nog maar enkele weken kent: «1000 keer ja!»

Megan Desaever, die onlangs voor controverse zorgde met enkele uitspraken over haar belastingen, is ten huwelijk gevraagd door haar vriend. Opvallend: ze kennen elkaar nog maar pas...

Twee weken geleden praatte Megan Desaever zichzelf in de kijker door toe te geven dat ze geen belastingen betaalt op haar OnlyFans-werk. Nadien nam ze haar woorden terug, maar de nieuwsgierigheid van de fiscus was gewekt.

Dubai

In dezelfde commotie liet ze zich ontvallen dat ze van plan was om te verhuizen naar Dubai, waar het «gewoon belastingvrij is». Wel, de 23-jarige influencer heeft woord gehouden. Afgelopen weekend deelde ze immers enkele kiekjes waarop ze poseert voor een skyline van de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten.

Verlovingsring

Nu blijkt dat Megan plots verloofd is. Vijf weken geleden leerde ze Dennis Roos kennen. Volgens enkele Nederlandse juicechannels liepen ze elkaar tegen het lijf tijdens de opnames van een nieuw seizoen van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’. Afgelopen weekend vroeg Dennis haar ten huwelijk en kreeg hij een meer dan positief antwoord. «1000 keer ja!», schrijft Megan op Instagram bij een foto van haar verlovingsring.