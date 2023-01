‘Temptation’-Megan neemt woorden terug na commotie: «Ik snap de commentaar wel»

Megan Desaever krabbelt in een nieuwe video terug nadat ze zich eerder liet ontvallen dat ze geen belastingen betaalt op haar OnlyFans-inkomsten. «Het is niet dat ik belastingen ontwijk of zo», beweert ze nu.

Maandag veroorzaakte Megan Desaever een mediastorm door toe te geven dat ze geen belastingen betaalt op haar OnlyFans-werk. «Als je je belastingen aangeeft op OnlyFans, dan ben je direct de helft kwijt. Dat vind ik gewoon oneerlijk. Ik was sowieso al van plan om naar Dubai te verhuizen. Daar is het gewoon belastingvrij», vertelde ze in ‘Allures’, een talkshow van het Nederlandse YouTubekanaal Rumag.

Geen belastingontduiking

Haar uitspraken zorgden voor heel wat verontwaardiging op sociale media. Mensen vinden het schandalig dat ze niet wil bijdragen aan de maatschappij, anderen vinden het niet slim om die informatie zomaar vrij te geven. De 22-jarige influencer beweert nu in een nieuwe video dat ze niet aan belastingontduiking doet. «Ik snap de commentaar van de mensen wel, want nu denkt iedereen dat het gewoon oneerlijk is. Dat ik het niet doe en zij wel. Maar zo is het niet. Het is niet dat ik belastingen ontwijk of zo. Dat doe ik totaal niet», klinkt het in Play Café.