‘Temptation’-Delphine openhartig: «Dan was ik misschien nog steeds met hem samen»

Delphine en Bert waren het meest opvallende koppel in ‘Temptation Island 2021’. Ze dropten tijdens het programma immers enkele bommetjes over elkaar, wat uiteindelijk het einde van hun relatie zou betekenen.

Geheim verklapt

Toch heeft ze geen spijt van haar deelname, al beseft ze dat ze bepaalde dingen beter anders had gedaan. «Dat Bert naar een prostituee is geweest, had ik moeten bespreken toen hij nog bij me was tijdens ‘Temptation’. Bert had van tevoren aangegeven dat ik dat voor me moest houden omdat dat privé is. Maar na het eerste kampvuur dacht iedereen dat ik gek was, en moest ik het wel vertellen», vertelde ze aan Grazia.

Als vrijgezel meedoen

Opnieuw meedoen is wellicht (nog) niet aan de orde, maar mocht het ooit zover komen, dan zou ze het niet meer als koppel doen. «Als ik ooit weer mee zou doen aan ‘Temptation’, dan doe ik dat als single. Als vrijgezel heb je niets te verliezen en maakt het minder uit wat je allemaal doet. Als je een supergoede relatie hebt, moet je niet meedoen. Als koppel ben je meteen alles kwijt als het misgaat: je huis, je vrienden, je hele leven. Toen Bert en ik meededen, vertrokken we samen en kwamen we als vrijgezel terug. Als we niet mee hadden gedaan aan ‘Temptation’, was ik misschien nog steeds bij hem geweest...», besluit ze.