‘Temptation’-Delphine openhartig over Bert: «Hij smeekte me om hem terug te nemen»

Een week nadat Bert onthulde dat Delphine vóór ‘Temptation Island’ een minnaar gehad zou hebben, doet Delphine nog een ‘geheim’ uit de doeken. Wie het verleidingsprogramma gevolgd heeft, weet dat hun reünie niet al te gezellig was en dat ze als vrijgezellen naar huis gingen.

Niet opgeven

Verrassend genoeg kozen ze ervoor om bij hun thuiskomst toch nog enkele dagen samen te wonen. «Toen we terugkwamen in België̈, hebben we nog drie dagen samengewoond. Dat was heel raar en superlastig, want niemand mocht toen al weten dat we uit elkaar waren», vertelt Delphine aan Grazia. Na drie dagen gingen ze dan toch apart wonen, al was dat niet naar de zin van Bert. «Hij smeekte me de eerste twee weken om hem terug te nemen», aldus Delphine.

Geblokkeerd

Intussen weten we dat Bert samen is met ene Kelly. Het Delphine-hoofdstuk is dus ook voor hem volledig afgesloten. «Inmiddels heeft hij me overal geblokkeerd. We moeten nog veel dingen uitpraten, dus ik sta er wel voor open om hem te spreken. Maar als hij dat niet wil, ga ik er niet om smeken. Ik heb nog veel vragen over ons huis, maar ik zou hem niks meer vragen over ‘Temptation’. Dat boeit me niet meer», besluit ze.