‘Temptation’-Bert over misstap: «Sindsdien vertrouwt Delphine mij niet meer»

Voor Delphine en Bert is ‘Temptation Island’ een manier om het vertrouwen tussen elkaar weer te vinden. Bert heeft immers een steek laten vallen tijdens hun relatie. Daardoor is Delphine extreem jaloers geworden.

Vanavond gaat het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ eindelijk van start. In een voorsmaakje vertelt Bert (33) waarom hij en Delphine (27) meedoen aan het verleidingsprogramma. “Ik doe mee aan ‘Temptation’ omdat ik me moet bewijzen. Ik heb op een dronken avond een andere vrouw gekust. Ik heb dat eerlijk zelf verteld. En sindsdien is het vertrouwen van Delphine verdwenen. Daarom komt ze regelmatig meekijken om een oogje in het zeil te houden”, klinkt het.

Tracking-app

Maar daar blijft het niet bij. “Ik wil continu zijn telefoon controleren, continu weten waar hij is, want anders word ik echt zot”, vult Delphine aan. Ze volgt hem zelfs via zijn smartphone, zo legt Bert uit. “Die jaloezie gaat zelfs zo ver dat ze een tracking-app op mijn gsm heeft geïnstalleerd om 24 op 24 te weten waar ik zit”, luidt het. “Ja, dat heeft hij zichzelf aangedaan”, besluit Delphine.

‘Temptation Island: Love or Leave’ is vanaf 27 augustus om 20.35u te bekijken op Play5.