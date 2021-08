Tatyana Beloy openhartig over borstvoeding: «Het was superpijnlijk in het begin»

Presentatrice en actrice Tatyana Beloy werd op 24 mei van vorig jaar voor het eerst mama. Ze beviel van een zoontje dat luistert naar de naam Wolfgang. De 36-jarige ‘Gent-West'-actrice heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze haar zoontje borstvoeding geeft. Ze deelt daar vaak ook foto’s van op Instagram.

Overwegen om ermee te stoppen

Deze week is het de Internationale week van de Borstvoeding en gaat ze meer in detail over haar ervaring met borstvoeding. Zo vindt ze het tevens jammer dat ze er (binnenkort) wellicht mee zal stoppen. «Borstvoeding: Ik ging het proberen... Het was superpijnlijk in het begin. Dan ging het vanzelf. Fles moest en moet hij niet hebben... Dan was het altijd op vraag (lees all day & all night long, de kleine drinker). Nu nog ‘s morgens en ‘s avonds... De gedachte om echt helemaal te stoppen maakt me zo ongelooflijk emotioneel. Maar het wordt tijd», schrijft ze.