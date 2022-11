Tanja Dexters maakt indruk met lingeriefoto: «Ook op je 45ste zie je er nog heel goed uit!»

Tanja Dexters wordt overladen met complimenten op een foto waarop ze in lingerie poseert. «Wat een mooi lichaam», is de algemene teneur.

Toen Tanja Dexters 21 lentes telde, werd ze verkozen tot mooiste vrouw van het land. Dat is intussen 24 jaar geleden, maar ook nu nog imponeert de 45-jarige presentatrice op Instagram. Ze deelde een foto waarop ze enkel lingerie draagt. «Goeiemorgen», knipoogt ze erbij.

Bewondering

In de reacties krijgt ze het ene compliment na het andere. «Mooie foto van zeer knappe dame», «Ook op je 45ste zie je er nog heel goed uit!», «Als dat in de ochtend is, dan ben ik al benieuwd naar de avond», «Prachtige vrouw», «Zalige foto!», en «Wat een mooi lichaam!», klinkt het onder meer.