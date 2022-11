Tanja Dexters was vaste klant in de Zillion: «Maar ik zat meer in het zwembad van Frank Verstraeten»

De hype rond de ter ziele gegane megadiscotheek Zillion is nog niet gaan liggen. De gelijknamige film lokte sinds de release drie weken geleden al meer dan 350.000 bezoekers, en veel BV’s halen nog steeds feestherinneringen aan hun bezoekjes aan de Zillion op. Zo ook Tanja Dexters, die er naar eigen zeggen vaste klant was.

«Ik kwam veel in de Zillion», vertelt Tanja Dexters aan HLN Showbits. «Ik heb Frank (Verstraeten, nvdr.) leren kennen na zijn breuk met Brigitta Callens. Frank was toen op zoek naar een nieuwe miss. Misschien was dat de reden waarom hij mij belde, want ik kende hem totaal niet», aldus Miss België 1998.

«Ik ben dan wel eens met hem naar de cinema geweest, maar heb gezegd dat het geen date was. Ik wilde hem wel gewoon beter leren kennen. Hij was een hele toffe jongen, een deugniet zeg maar. Met een warm hart, een goeie persoonlijkheid. Wij hebben een goede vriendschap opgebouwd.»

Die vriendschap maakte ook dat Dexters regelmatig bij Frank Verstraeten, die boven de discotheek woonde, over de vloer kwam. «Ik heb veel meer boven in Frank zijn zwembad gezeten, dan op de Zunday’s (de beruchte seksfeesten in de Zillion) beneden, die heb ik nooit gedaan. Niettegenstaande dat ik wel eens meegevolgd heb met de camera’s boven», aldus Tanja met een knipoog. Eerder vertelde Slongs Dievanongs al over haar feestnacht op zo’n Zunday: «Ik heb daar seks gezien die op mijn netvlies gebrand staat», klonk het.

«Dennis Black Magic is een slechte stouterik»

Ook Dexters maakte deel uit van de plejade BV’s die op de paarse loper van de ‘Zillion’-première paradeerde. De 45-jarige Kempense zegt fan te zijn van de film en de acteerprestaties, maar iets minder van de manier waarop Dennis Black Magic werd neergezet. «De manier waarop hij zich gedroeg en de dingen die hij zei, dat was perfect geïmiteerd. Maar wat ik minder leuk vond, is dat hij een beetje te graaf werd voorgesteld in de film. Iedereen heeft nu het gevoel van: ‘Amai, die Dennis, wat een grave gast». Maar ik vind Dennis helemaal geen grave gast.»

«Frank was de stouterik», legt ze uit, «maar wel een met een warm hart en goede intenties. Dennis niet. Dennis had geen goede bedoelingen met vrouwen, totaal niet. En ik spreek uit ervaring. Ik spreek ook uit de naam van meisjes die mij hebben benaderd via sociale media. Dennis is een slechte stouterik, ik kan er weinig goeds over zeggen. Dus ja, in de film wordt hij te veel verheerlijkt.»