Stephanie Planckaert legt uit waarom haar familie niet aanwezig kon zijn op hun eigen event

Vorige week vrijdag lieten De Planckaerts weten dat ze verstek moesten geven voor de lancering van hun e-bike op zaterdag 7 mei. «Tot onze grote spijt moeten we helaas melden dat we op zaterdag 7 mei niet aanwezig kunnen zijn op de lancering van de Planckaert e-bike wegens familiale omstandigheden. Wie graag zaterdag de fiets gaat ontdekken, kan dat zeker nog steeds. We prikken snel een nieuwe datum om eens samen een ritje te kunnen maken. We danken jullie van harte voor het begrip», klonk het.

Hoop

Heel wat fans vreesden dat het met meme Clara te maken had aangezien de 96-jarige vrouw al een tijdje sukkelt met haar gezondheid. Stephanie Planckaert bevestigt op Instagram dat dat de reden was van hun afwezigheid. «Het is in moeilijke tijden dat de liefde soms het meest tastbaar is. Meme Clara had onze zorg en aanwezigheid de afgelopen dagen meer dan ooit nodig. We hebben dan ook heel consequent alles even on hold gezet om er voor elkaar te zijn. Er is hoop, en die hoop is vandaag genoeg. Hoe het morgen zal zijn weten we niet, maar we hopen zó dat er dan nog meer hoop zal zijn. Bedankt voor alle lieve berichtjes, hartjes en liefde», aldus de 33-jarige dochter van ex-wielrenner Eddy Planckaert.