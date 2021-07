Stephanie Planckaert: «Mensen denken dat je achterlijk bent als je tijdens je tienerjaren zwanger bent»

Stephanie Planckaert was 16 toen ze zwanger was van haar eerste dochter. Ze kreeg toen heel wat kritiek van de buitenwereld en trok zich dat hard aan, maar kijkt daar nu anders op terug. «Het heeft me geleerd om alles meer te relativeren en zeker meningen van andere mensen», klinkt het.

Stephanie Planckaert leerde haar huidige man Christopher kennen toen ze 14 jaar was. Op haar zestiende – in 2004 – werd ze zwanger van haar dochtertje Iluna. Intussen heeft ze nog twee kinderen, Mageno (geboren in 2007) en Elara (geboren in 2015).

Anders aanpakken

De 32-jarige dochter van ex-wielrenner Eddy Planckaert kreeg destijds heel wat kritiek op het feit dat ze op zo’n jonge leeftijd mama werd. In ‘Lotte Gaat Diep’, een praatprogramma van Lotte Vanwezemael, legt ze uit dat ze zich niet schuldig voelt, maar dat ze het nu wel anders zou aanpakken. «Een fout was het niet. Dat was niet het open gesprek aan tafel. Mijn ouders waren ook helemaal niet voor de pil, dus ik had dat ook een beetje. Ik dacht dat dat mij ziek kon maken. Wij vreeën met condoom, wat op zich niet de veiligste manier was, zeker ook omdat we al zo lang samen waren. Niemand had ooit gedacht dat we ineens onverwacht zwanger werden. Nu gebruiken wij wel voorbehoedsmiddelen. Had ik dat toen geweten, dan zouden we alerter geweest zijn, want de methode ‘voor het zingen de kerk uit gaan’, dat is gewoon geen methode. Er treft sowieso niemand schuld, maar we pakken het nu wel anders aan», klinkt het.

Relativeren

De kritiek maakte de situatie voor haar wel onnodig zwaarder. «Dat was er net te veel aan op dat moment. Het is niet dat je dat niet wil delen, want wij waren op zich wel blij en zagen elkaar heel graag. Dus voor ons was het oké, maar dan moest het nog oké gevonden worden door heel veel andere mensen. En dat ging niet, want die vonden het niet oké. Ik ging in een soort van defensieve modus die eigenlijk niet nodig is en waarvan ik nu besef dat die mij niet veel heeft bijgebracht. Het heeft me geleerd om alles meer te relativeren en zeker meningen van andere mensen».

«Als ik nu zie in welke situaties sommige tienermeisjes wél verzeild raken, zat ik echt nog in een bevoorrechte situatie om als tienermeisje zwanger te worden. Maar op dat moment zie je heel je leven wegvallen, alle plannen die je gemaakt hebt, enzovoort. Dat moet je al verteren en dan komt daar ook nog eens bij dat iedereen denkt dat je achterlijk bent of zo. Dat je gewoon niet goed bezig bent», luidt het.

Tienerzwangerschappen niet promoten

Haar man Christopher begrijpt ergens wel dat mensen zo reageerden. «Het is niet onlogisch dat mensen dat zo gaan benaderen, maar dat is niet iets waar je bewust voor kiest. Dat is niet de ideale situatie om in op te groeien. Wij hebben daar het beste van gemaakt, maar wij gaan dat niet promoten van ‘begin maar heel vroeg aan kinderen’», aldus Christopher.

Het volledige interview kan je HIER beluisteren.