Sharon Stone doet monden openvallen met bikinifoto: «Nog steeds enorm sexy!»

Toen Sharon Stone wereldberoemd werd voor haar rol in ‘Basic Instinct’ was ze 34 jaar. Intussen telt de actrice 64 lentes, maar leeftijd is slechts een getal, zo illustreert ze met een bikinifoto op Instagram. «Waarom kom ik altijd pas in vorm als de zomer gedaan is?», schrijft ze bij het kiekje.

Perfectie

Haar volgers vallen achterover van verbazing. «Je ziet er fantastisch uit!», «Perfectie», «Je bent nog steeds enorm sexy, Sharon. Elke man of vrouw zou zich gelukkig mogen prijzen om samen met jou te zijn», «Maak je een grapje?! Oh mijn God!», «Jij bent hét bewijs dat niet enkel twintigers een bikini kunnen dragen», is de algemene teneur.