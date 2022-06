Jennifer Lopez lokt verbaasde reacties uit met bikinifoto: «Niet normaal op haar 52ste»

Jennifer Lopez straalt als nooit tevoren. Of dat komt door haar hernieuwde relatie met de Amerikaanse acteur Ben Affleck (49) of gewoon omdat ze zich goed voelt, niemand weet het zeker.

Bewondering

Gisteren deelde de 52-jarige actrice en zangeres twee foto’s waarop ze trots in bikini poseert. Haar volgers konden hun ogen niet geloven. «Ze ziet er beter uit dan ik op mijn 30ste», «Hoe doet ze het... Ouder dan 50 jaar en kinderen gehad», «Hoe kan zij 52 zijn? Dat is niet normaal», «Dit is gewoonweg perfectie», en «Adembenemend mooi», lezen we onder meer in de reacties.

