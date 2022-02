Jennifer Lopez poseert zonder beha op cover van Rolling Stone: «Hoe kan jij 52 zijn?!»

Jennifer Lopez straalt als nooit tevoren. Dat bewijst een nieuwe fotoshoot voor de maarteditie van Rolling Stone maar al te goed. De 52-jarige zangeres poseert gedurfd in een tuxedo en heeft zich voor de shoot een korter kapsel aangemeten.

Hernieuwde relatie

In het interview bevestigt ze haar hernieuwde relatie met de Amerikaanse acteur Ben Affleck (49). Ze vormden al eens een koppel tussen 2002 tot 2004, maar na 20 jaar is de vonk weer overgeslagen. «Ik voel me zo gelukkig. We zijn nu ouder, wijzer, hebben meer ervaring, bevinden ons op verschillende momenten in ons leven, hebben kinderen en zijn ons zeer bewust van al die zaken», klinkt het.

Complimenten

Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. «Je bent echt iconisch. Ik kan er niet van over», «Wat een prachtige fotoshoot», «Wow, je lichaam!», «Hoe kan jij 52 zijn?!», «Je ziet er fantastisch uit», en «De knapste vrouw ter wereld», wordt er gereageerd.

