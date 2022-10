Shania Twain hekelt kritiek op halfnaakte foto: «Het zijn maar borsten, hé!»

Twee weken geleden bracht Shania Twain ‘Waking Up Dreaming’ uit, haar eerste nieuwe liedje in vijf jaar tijd. De 57-jarige zangeres van onder meer ‘That Don't Impress Me Much’ en ‘Man! I Feel like a Woman!’ zette de release in de kijker met een foto waarop ze geen bovenstukje draagt, maar haar boezem wel netjes ‘afschermt’ met haar armen.

Niet stijlvol

Sommige fans hadden hun bedenkingen echter bij het kiekje. «Een vrouw van haar leeftijd moet dat niet meer doen», en «Heeft ze dat soort dingen echt nodig? Waarom geen stijlvolle foto? Ik vond haar een dame, nu heb ik een héél ander beeld van haar!», werd er onder meer gereageerd. Shania begrijpt niets van die kritiek. «Ik weet niet waarover iedereen zich zo druk maakt! Je ziet toch niets? Ik vind het knappe foto’s en zou niet aarzelen om ze opnieuw te laten nemen. Mag ik niet meer sexy zijn? Dat is gewoonweg grof! Sorry cowboys, maar deze vrouw is nog actief in bed, hoor. En nee: ik hou mijn pyjama dan niet aan!», lezen we in TV Familie.

Weinig zelfrespect

Maar zelfs na haar reactie bleef de verontwaardiging van enkele fans weerklinken. «Op die foto is misschien niet veel te zien, maar ons gaat het erom hoe dit tot stand is gekomen. Shania heeft zich moeten uitkleden voor het oog van een fotograaf en techniekers die de belichting verzorgden en zo. Dat getuigt van weinig zelfrespect. Een klassevrouw loopt niet met blote borsten rond in het gezelschap van vreemde mannen», luidde het. Ook daar dient Shania hen van repliek. «Het was gewoon mijn blouse losknopen en mijn armen voor mijn boezem houden. Alsjeblieft zeg! Trouwens, het zijn maar borsten, hé. Elke vrouw heeft er», besluit ze.