Ruben Van Gucht voor het eerst papa geworden (op een wel héél speciale dag)

Blanka Vlašić, de vrouw van sportjournalist Ruben Van Gucht, is vanmorgen bevallen van hun eerste kindje. Voor Blanka is dat dubbel feest...

Heuglijk nieuws voor Blanka Vlašić (39) en Ruben Van Gucht (35)! Het koppel, dat in mei van dit jaar in alle stilte trouwde, verwelkomde vanmorgen om 8.50 uur een zoontje dat luistert naar de naam Mondo, zo schrijft de Kroatische pers. Het kind zou ter wereld gekomen zijn via een keizersnede.

Tranen van geluk

Volgens diezelfde media zou Ruben buiten de operatiekamer gewacht hebben. Toen hij te horen kreeg dat zowel Blanka als zijn zoon gezond en wel waren, huilde hij tranen van geluk. Wat het moment extra mooi maakte, is dat het vandaag de 39ste verjaardag is van zijn vrouw...