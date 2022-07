Vrouw van Ruben Van Gucht toont bolle buikje in bikinifoto: «Wat ben je mooi zwanger!»

Blanka Vlašić, de vrouw van sportjournalist Ruben Van Gucht, heeft een foto gedeeld waarop haar buikje al goed te zien is.

Eind mei kondigden Blanka Vlašić en Ruben Van Gucht aan dat ze in alle stilte getrouwd waren én in verwachting zijn van hun eerste kindje. Het wordt een zoontje dat uitgerekend is voor het einde van het jaar.

Strandfoto

De 38-jarige voormalig hoogspringster vertoeft momenteel in haar thuisland Kroatië en deelde een kiekje waarop ze in bikini poseert op het strand. «Beste zomer ooit, en het is nog maar het begin...», titelt ze de foto.

Complimenten

Haar bericht kan op heel wat likes en positieve reacties rekenen. «Je ziet er fantastisch uit», «Prachtig», «Wat ben je mooi zwanger!», en «Zo blij voor jullie», klinkt het onder meer.