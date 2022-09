Romina uit ‘Boer zkt vrouw’ deelt foto van bolle buikje: «Wat ben jij prachtig zwanger!»

Romina kennen we nog uit ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ in 2018. Ze vond toen de liefde bij boer Jan, die in Australië woonde. Dat ze de ware voor hem was, werd wel héél duidelijk toen hij voor haar naar ons land verhuisde.

Geluk

In juli maakte het koppel bekend dat ze hun eerste kindje samen verwachten. Voor wanneer ze uitgerekend is, weten we niet, maar ze deelde op Instagram wel een foto van haar bolle buik. «Happiness», schrijft ze erbij. «Wat ben jij prachtig zwanger! Geniet ervan», reageert een volger. «Het aftellen kan beginnen!», «Wauw!», en «Mooi buikje hoor en je straalt gewoon», lezen we ook in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.