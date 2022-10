Romanie Schotte, die zwanger is van een tweeling, toont bolle buik: «Het is toch een stuk zwaarder» (foto)

Romanie Schotte, die in 2017 Miss België werd, heeft een foto gedeeld waarop haar bolle buik al goed te zien is. Haar zwangerschap is wel iets lastiger dan de vorige. «Zelfs een korte wandeling maken vraagt veel energie», zucht ze.

Vorig jaar werden Romanie Schotte en haar haar man Stefan voor het eerst mama en papa van hun zoontje Theo. Binnen enkele maanden komen daar maar liefst twee spruitjes bij, want de 24-jarige brunette uit Brugge is in verwachting van een tweeling, een meisje en een jongen.

Doorbijten

Het mag dan ook niet helemaal verbazen dat deze zwangerschap minder vlot gaat. «Als ik mijn zwangerschap van de tweeling vergelijk met de vorig (van Theo) is het toch een stuk zwaarder. Ik heb veel meer ‘kwaaltjes’ en het is fysiek lastiger. Zelfs een korte wandeling maken vraagt veel energie, maar iedere week erbij is er eentje gewonnen. Mijn buik heeft al de omvang van iemand die op het einde van haar zwangerschap zit met één kindje en ik ben momenteel 30 weken, dus nog even doorbijten. Het meest speciale is de broer/zus ruzies in mijn buik. Ik voel heel veel armpjes en beentjes langs alle kanten uitgaan», schrijft ze op Instagram naast een foto waarop haar buik te zien is.

Instagram Stories / @romanieschotte