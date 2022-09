Rihanna zal halftimeshow op Super Bowl 2023 voor haar rekening nemen

De Barbadiaanse zangeres Rihanna (34) gaat de halftimeshow op de Superbowl 2023 voor haar rekening nemen. Dat heeft ze zelf aangekondigd op haar sociale media. Het zal het eerste optreden voor de zangeres zijn in meer dan vijf jaar tijd.

Het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone schrijft dat Rihanna een aanbod om op te treden op de hoogmis van de NFL eerder al twee maal afwees, in 2018 en 2019. Dit uit solidariteit met Colin Kaepernick, die persona non grata werd nadat hij tijdens het volkslied knielde uit protest tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. Nu komt het er uiteindelijk dus toch van. Rihanna zal op 12 februari 2023 de show verzorgen.

Best bekeken televisie

Eerder deze week raakte bekend dat Apple Music de nieuwe hoofdsponsor wordt van de beroemde halftimeshow. De Super Bowl is traditioneel het best bekeken televisie-evenement van het jaar in de Verenigde Staten.