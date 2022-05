Rihanna en A$AP Rocky ouders van eerste kindje

Zangeres Rihanna en rapper A$AP Rocky zijn op 13 mei de trotse ouders geworden van hun eerste zoontje. Dat meldt de Amerikaanse showbizzsite TMZ. De naam van het kind is nog niet bekendgemaakt. Zowel Rihanna (34) als A$AP Rocky (33) hebben ook nog niets gepost over de geboorte op sociale media. De twee vormen sinds 2020 een koppel.

Rihanna maakte in 2003 haar opwachting in de internationale muziekscene. Haar muziekcarrière legde haar al geen windeieren, maar het is vooral haar ondernemerstalent dat haar tot miljardair heeft gekatapulteerd. De r&b-zangeres heeft haar succes te danken aan haar een gigantisch mode- en schoonheidsimperium. Het zakenblad Forbes noemde Rihanna in de zomer van 2021 miljardair. Ze was toen 1,7 miljard dollar waard.

Schietpartij

A$AP Rocky werd in april nog opgepakt op de luchthaven van Los Angeles, voor mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij in november 2021. In 2019 kreeg de rapper al een voorwaardelijke celstraf wegens geweldpleging na een straatruzie in Stockholm.