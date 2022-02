Zwangere Rihanna trekt aandacht met weinig verhullende outfit: «Meest sexy mama ooit!» (foto)

Nu de hele wereld eindelijk weet dat Rihanna zwanger is, toont de Barbadiaanse zangeres maar al te graag haar bolle buikje. Ze deelde enkele foto’s die weinig aan de verbeelding overlaten.

Eind januari doken er foto’s op van Rihanna en haar vriend A$AP Rocky terwijl ze door New York City wandelden. Haar roze jas bedekte haar blote buik niet, dus werden de vermoedens eindelijk bevestigd dat Rihanna inderdaad in verwachting is van haar eerste kindje.

Uitdagend

De 33-jarige zangeres van onder meer ‘Umbrella’ en ‘We Found Love’ deelde gisteren opnieuw enkele foto’s. Deze keer droeg ze een zwarte outfit die haar boezem en buik maar gedeeltelijk bedekt.

Typisch Rihanna

Haar volgers vinden het geweldig en vooral kenmerkend voor de stoere zangeres. «Enkel jij komt ermee weg om je zo te kleden», «Meest sexy mama ooit», «Gewoonweg perfect», en «Adembenemend mooi», klinkt het onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.