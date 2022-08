Reggae Geel bracht na twee jaar eindelijk weer goede vibes naar België

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus dompelde Reggae Geel de Kempen opnieuw onder in Jamaicaanse sferen. In totaal genoten maar liefst 37.000 van de ‘good vibes’.

Eindelijk kon er na twee jaar weer losgegaan worden op ska, dub, roots, rocksteady en dancehall in Geel. En de 42ste editie was een bijzondere editie, want moederland Jamaica vierde op 6 augustus 60 jaar onafhankelijkheid en dat moest uiteraard gevierd worden. «Zonder Jamaica zou er geen Reggae Geel bestaan», reageerde organisator Kris Eelen aan VRT NWS. Zelfs De Jamaicaanse ambassadrice Symone Betton Nayo zakte special af naar Geel om mee te vieren met alle festivalgangers en artiesten. Meerdere malen werd er dan ook op het podium uitbundig ‘long live Jamaica’ geroepen.

Maar het feestje begon eigenlijk al twee dagen eerder, met een preparty in de One Love Tent op de camping. Vrijdag zorgden onder andere blikvangers Davido, Christopher Martin en Romain Virgo en Luciano voor een heuse reggaeparty.

De tweede dag van het festival is traditiegetrouw een familiedag. Kinderen tot en met 12 jaar jaar mogen gratis van de reggaevibes komen proeven en dat was eraan te merken: heel wat kindjes met gigantische hoofdtelefoons genoten samen met hun ouders van de muziek, de verschillende culturele invloeden, randanimatie, de relaxte sfeer en het heerlijke eten. Ondergetekende uiteraard ook.

Zaterdag presenteerde Reggae Geel ook een indrukwekkende line-up, waardoor de hele weide ondergedompeld werd in een walm van liefde en samenhorigheid. Onder andere Beres Hammond, Agent Sasco, Kranium, legendarische bands Misty in Roots en Morgan Heritage wisten hoe ze het Reggae Geel-publiek konden bekoren.

Ecologische vibes

Het festival zette dit jaar ook enkele acties op poten om de afvalberg te verkleinen, mét succes. Nieuw dit jaar was bijvoorbeeld de volledig cash- en bonnetjesvrije aanpak: op de festivalbandjes stond een QR-code die we zelf konden opladen. Weg waren de lange rijen aan de bonnetjeskassa’s!

Het festival koos er dit jaar ook voor om iedere bezoeker een ‘ecocoin’ te geven. Met die ecocoin kregen de festivalgangers hun eerste beker gratis, en die beker kon dan weer ingeruild worden bij een volgend drankje. Wie zijn beker achteloos op de grond had gegooid, moest 1,5 euro extra betalen bovenop de kostprijs van het drankje. En die tactiek werkte: nog nooit lag een festivalweide er zo netjes bij.

Opkomst

In totaal zakten 37.000 mensen af naar Geel, een opkomst die toch lager lag dan verwacht. «Dat zal financieel wel zijn gevolgen hebben», zegt Eelen aan het Nieuwsblad. «Waar we gaan uitkomen, is nu nog moeilijk in te schatten. Pas op het einde van de rit zullen we de balans kunnen opmaken.»