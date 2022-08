Reggae Geel: long live Jamaica!

Het waren kille zomers zonder Reggae Geel. Geen Jamaicaanse soundsystems om op los te gaan. Geen middagdutjes in de hangmatten van de Belse Bossen. En vooral: geen weekend vol samenhorigheid in de typerende ongedwongen sfeer. Maar kijk eens aan, de dagen van ellende zijn voorbij. Zo’n 50.000 bezoekers staan te popelen om opnieuw af te zakken naar hun jaarlijkse tweedaagse hoogmis van ska, dub, roots, rocksteady en dancehall. Voor de jubileumeditie breit de organisatie er zelfs nog een avondje extra aan: op 4 augustus start de (gratis!) preparty al in de One Love Tent op de camping. Long live Jamaica!

One love

Een grootse verjaardag verdient nog grotere namen. Reggae Geel haalt dit jaar alles uit de kast om er een topeditie van te maken. Traditiegetrouw brengen ze het beste van Jamaica naar de Kempen op een van hun vier podia: de mainstage (live-optredens), Bounce Dancehall (Dancehall), 18” Corner (Dub) en de Tallawah.

Blikvangers op vrijdag zijn Davido, het Amerikaans-Nigeriaans toptalent dat heerlijke afrobeat meebrengt, en Christopher Martin en Romain Virgo, twee Jamaicaanse goden die uitzonderlijk samen op een Europees podium staan. Ook op post: Luciano, afgevaardigde van de ‘one love movement’, die met zijn rootsmuziek voor de eerste welkome boodschap van eenheid zal zorgen in rampenjaar 2022. Tot slot mogen ook Christopher Ellis, zoon van de king of rock steady Alton Ellis, rising star Mortimer en Dynamq ‘the rive nile crocodile’ niet op de planning ontbreken.

Toch is het vooral aftellen naar zaterdag, wanneer Beres Hammond de Main Stage zal omtoveren tot een groot liefdesfestijn. Het icoon, bekend van zijn lovers rock, brengt niet alleen good vibes mee, maar ook zijn voltallige Harmony House Band. Opgelet: je zal nog nooit zo veel dolblije gezichten opeengepakt gezien hebben. Voor het zover is, geeft Agent Sasco eerst nog het beste van zichzelf. Hij werkte samen met Kanye West en Kendrick Lamar, maar plaatst spiritualiteit boven roem. Gevestigde namen zoals dancehallheld Kranium en rootsreggaebands Misty In Roots en Morgan Heritage maken dag twee nu al onvergetelijk. Nilliesnostalgie valt te rapen bij Elephant Man, medeverantwoordelijk voor Kat Deluna’s R&B-hit ‘Whine Up’. Lila Iké, D’Yani en Zhayna zijn dan weer de verse talenten die te bewonderen zijn op het festival.

Tegen verzuring

Na ast de indrukwekkende line-up heeft het festival voor zijn jubileum nog enkele «verrassingen» in petto. Welke dat zijn, is op dit moment een goed bewaard geheim. Wel nieuw dit jaar is de volledig cash- en bonnetjesvrije aanpak. Reggae Geel volgt het gros van de Belgische festivals en werkt met een top-upsysteem op het festivalbandje. En wie het kamperen verleerd is, kan vanaf deze editie ook een FestiTent of Festipi boeken op de camping: geen gezeul met tenten en matrassen, maar een readymade festivaltent. Handig om uit te bollen na een nachtje in het ‘dubbos’.

Op de website van Reggae Geel valt te lezen dat het een «tegenwicht wil vormen voor de verzuring van de maatschappij en het toenemende individualisme.» Dat d oet het al 41 edities met verve. Mede dankzij zijn democratische prijzen is Reggae Geel werkelijk een solidair festival voor iedereen. En het is meer dan alleen muziek: er is ook cultuur, randanimatie en heerlijk eten uit alle streken. Fairtrade en ecologie staan centraal. En de uitzonderlijke relaxte sfeer? Die is gratis, om te delen met iedereen.