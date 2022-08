Raphaëlla uit ‘Love Island’ trekt aandacht met decolleté: «Als je ze hebt, moet je ze showen hé» (foto)

Raphaëlla Deuringer krijgt heel wat reacties op de outfit die ze droeg op WECANDANCE. Die was immers behoorlijk zomers, al wist ze dat zelf maar al te goed...

Raphaëlla Deuringer vond op ‘Love Island’ jammer genoeg de liefde niet, maar geniet met volle teugen van het vrijgezellenleven. Zo zakte ze afgelopen weekend af naar het strandfestival WECANDANCE in Zeebrugge. Dat deed ze in een opvallende outfit, al was dat volkomen begrijpelijk met de hoge temperaturen.

Decolleté

De 23-jarige ex-vriendin van Union Saint-Gilloise-aanvaller Dante Vanzeir deelde een kiekje ervan op Instagram. «De allermooiste!», «Knappe madam», en «Zo mooi, Raphie!», werd er meteen gereageerd. Al was haar decolleté enkele volgers niet ontgaan. «Tieteeeeee», knipoogde iemand. «Als je ze hebt, moet je ze showen hé», reageerde Raphaëlla. «10000%», beaamde de volger.

Vriend zoeken

Nog iemand vroeg waarom ze er «zo cute» uitzag. «Als ik geen vriend op ‘Love Island’ vind, moet ik er maar ene op We Can Dance vinden», lachte Raphaëlla. «Met zo’n outfit stonden ze in de rij zeker?», antwoordde de volger.