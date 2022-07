Raphaëlla bevestigt relatiebreuk met Dante en waagt nieuwe kans in ‘Love Island’: «Ik moest weer mezelf worden» (video)

Het is over and out tussen Dante Vanzeir en Raphaëlla Deuringer. Dat blijkt nu de voormalig Miss België-finaliste voor een tweede keer deelneemt aan ‘Love Island’ en daarmee de breuk bevestigt.

De vonk tussen 23-jarige influencer en de 24-jarige profvoetballer bij Union Saint-Gilloise sloeg exact een jaar geleden over na een eerste afspraakje aan onze Belgische kust en de twee leken voor elkaar gemaakt. «Ik ben zelf niet iemand die gemakkelijk z’n gevoelens uit of snel een knuffel geeft. Maar voor haar probeer ik dat opzij te zetten. Ik wil Raphie geven wat ze nodig heeft. Ze verdient een goede man, en dat is wie ik wil zijn voor haar», zei Dante eerder over zijn relatie met Raphaëlla.

Maar de twee gaan nu weer elk hun eigen weg, en Raphaëlla koos ervoor om opnieuw deel te nemen aan ‘Love Island’. «Ik ben een sukkel in de liefde», zegt ze in een trailer voor het nieuwe seizoen. «Het zou echt ontzettend fijn zijn om terug die vlinders te voelen van iemand oprecht en iemand die jou belangrijk vindt. Zodat het niet enkel gaat om hun geluk.»

Gebroken hart

Raphaëlla beleefde een ware rollercoaster van emoties tijdens haar vorige verblijf in de ‘Love Island’-villa. In het tweede seizoen viel ze als een blok voor krullenbol Mattheüs, maar toen Jaimy hem wegkaapte hield Raphaëlla de eer aan zichzelf en verliet ze de villa met een gebroken hart. Ze ziet deze tweede kans als de ideale manier om zich te revancheren op het eiland.

In een Instagramfilmpje laat Raphaëlle nog weten dat ze zichzelf wat verloren was en dat ze weer zichzelf moest worden. «Ik ben oprecht weer gelukkig en heb alles een plaatsje kunnen geven, want het is al een tijdje gedaan met mijn ex. En ik ben gewoon blij dat ik jullie mijn domme streken weer op tv ga kunnen laten zien.»