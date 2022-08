Pukkelpop vervolledigt affiche twee dagen voor de start met vier nieuwe namen

De Pukkelpop-affiche ondergaat kort voor de start van het festival nog enkele wijzingen. Zo speelt STAKE op zaterdag in de Club, terwijl hun Franse collega’s van SLIF op hetzelfde podium op zondag ten dans spelen. Singersongwriter Sam De Nef opent op vrijdag de Castello en het Limburgse WESTHINDER doet hetzelfde met de Lift op zaterdag.

Tijdschema verschoven

Verder lieten St. Panther, Starcrawler en Hot Milk weten dat ze dit weekend niet naar Pukkelpop afzakken, aldus de organisatie. Door de veranderingen is ook het tijdschema geüpdatet. Ondere andere Little Simz en Wet Leg verschuiven naar andere podia. George Ezra speelt wat vroeger op de Main Stage, waardoor The Opposites en Sean Paul weer wat later spelen.

Er zijn nog dag- en weekendtickets beschikbaar voor de 35ste editie van Pukkelpop, dat plaatsvindt van donderdag 18 tot en met zondag 21 augustus. Headliners in Kiewit zijn onder meer Arctic Monkeys, Slipknot en Tame Impala.