PUKKELPOP. Het beloofde land voor elke muziekfreak

Op donderdag 18 augustus, de traditionele inhuisdag voor de kampeerders, openen Lander & Adriaan, Gijs Cox, Willy Organ XL en Margullier respectievelijk de Dance Hall, Boiler Room, Club en Booth. Zij delen de affiche met onder anderen Coely, Eva De Roo & Double D, de Nederlandse popprinses Froukje – die dit voorjaar haar tweede EP loste – de giftige grootstedelijke hiphop van STIKSTOF en Omdat Het Kan Soundsystem, met influencer Average Rob. Om 20u25 weerklinkt de meeslepende indiepop van Sylvie Kreusch in de Club. De Antwerpse liet vorig jaar haar voortreffelijke debuutplaat ‘Montbray’ te water, voorzien van ijzersterke hits als ‘Walk Walk’ en ‘Girls’. Daarna is het de beurt aan de mellow hiphop van Yong Yello, die op het introspectieve ‘Marcel & het magnetisme van de goot’ vorig jaar afrekende met de demonen uit zijn traumatische jeugd, en dat graag nog eens overdoet in de Club.

Vrijdag lopen emoties en temperatuur hoog op

Vrijdag 19 augustus start met de kakelverse ‘nederpopsensatie’ Goldband op de Main Stage: meebrullen geblazen met vette hits ‘Noodgeval’, het gevoeligere ‘Alles Kapot’ en ‘Dit Is Voor Jou’. De 80’s discovibes krijg je er gratis bij. Even later zingt hun landgenoot Merol in de Marquee iets met ‘Je bek houden’ en cunnilingus. Onze kop eraf als haar hitje ‘Vol’, afkomstig van haar nieuwste worp ‘Troostprijs’, niet massaal meegezongen wordt. Rond 17u wordt de Club gehuld in de meeslepende, dromerige vibes van The Haunted Youth, de winnaars van De Nieuwe Lichting 2021 van Studio Brussel, die met slechts een handvol singles (‘Coming Home’, ‘Teen Rebel’, ‘Broken’) opgeklommen zijn tot één van de meest opwindende Belgische popbands van het moment. Even later bestijgt met Tamino een rastalent van eigen bodem het podium van de Marquee. De Belgisch-Egyptische melancholicus die ons het hartverscheurende ‘Indigo Night’ bracht is met zijn jongste singles, de typerende slow burner ‘The First Disciple’ en het energiekere ‘Fascination’, helemaal terug na bijna drie jaar radiostilte. Omstreeks 21u30 wordt diezelfde Marquee herschapen in een emotioneel slagveld onder aanvoering van de Britse elektronicasmid James Blake, de crème de la crème uit het genre: warmbloedige, kwetsbare elektro, overgoten met een soulvolle stem die soms eenzame falsethoogtes bereikt. Het wordt uitkijken naar het beklijvende ‘Say What You Will’ vanop het corona-album ‘Friends That Break Your Heart’. Klokslag halfelf zal de gemaskerde heavy metal van headliner Slipknot de Main Stage onder hoogspanning zetten. Om 1u zetten Charlotte Adigéry & Bolis Pupul de Club op stelten met hun intelligente, woke én dansbare pop vanop debuutplaat ‘Topical Dancer’. Mocht je brein tegen dan nog functioneel zijn, kan je even reflecteren over culturele appropriatie, misogynie, racisme en postkolonialisme op de dansvloer. Andere blikvangers op de affiche van vrijdag zijn Nothing But Thieves, de metalcore van While She Sleeps en Fleddy Melculy, de technobeats van Klaps, Eurosongfestivaldeelneemster S10 en haar landgenote Pitou en allrounder DJ St. Paul. De Kortrijkzanen van GOOSE, die met ‘Synrise’ een onsterfelijk belpopnummer in hun repertoire hebben, zullen de al tropische temperatuur nog hoger doen oplopen in de Dance Hall, als ‘opwarmer’ voor de drum ’n bass van adrenalinejagers Pendulum. Om Goldband te citeren: alles kapot!

Afsluiten met een onvervalst rockbeest

Zaterdag sieren kleppers als Charlotte De Witte, GAYLE en Sean Paul de affiche. Om 22u40 strooit pophitfenomeen Tame Impala met extase op de Main Stage: de Australische headliner kan met ‘Lonerism’, ‘Currents’ en ‘The Slow Rush’ putten uit enkele van de beste popalbums van vorig decennium. Iets na middernacht zijn twee rijzende sterren te bewonderen in de Lift: de dames van Wet Leg, die met ‘Wet Dream’ een monsterhit scoorden.