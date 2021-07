Prins Laurent betreurt aanwezigheid op nationale feestdag: «Ik schaamde me om op die tribune te staan»

Prins Laurent heeft in een interview met Sudpresse gezegd dat hij liever niet aanwezig was geweest op de nationale feestdag. Hij wenste dat hij in de plaats daarvan was gaan helpen op de getroffen plekken van de watersnoodramp.

De prins, die zich met ecologische projecten inzet tegen natuurrampen en de opwarming van de aarde, schaamde zich naar eigen zeggen om op de tribune te staan en naar het defilé te kijken terwijl België zijn wonden likte na de watersnoodramp. «Ik vroeg me af wat ik daar deed, in plaats van een dag of twee op het veld te gaan helpen», aldus Laurent. «Ik zei tegen mezelf: Het is zo verdrietig. Want natuurrampen treffen over het algemeen vooral de armsten. Ik moet toegeven dat ik mezelf erg hulpeloos voel in het licht van de omvang van deze milieuramp.»

Geen toestemming om te gaan helpen

Prins Laurent uitte zijn waardering en dankbaarheid tegenover alle mensen die de slachtoffers van de rampen helpen, en zei van ganser harte mee te leven met alle slachtoffers van de overstroming. Hij wil graag alsnog gaan helpen, maar zou de toestemming niet krijgen. «Ik schaam me dat ik niets zelf kan ondernemen. Maar als ik de kans krijg, zal ik dat doen. Maar dan zonder camera’s of fotografen. Zonder de pers die exclusiviteit zoekt. Want dat zou een belediging zijn voor diegenen die de hulp nodig hebben», klinkt het.

De aanwezigheid van prins Laurent op de nationale feestdag - of eerder de afwezigheid van prinses Claire - zorgde eerder al voor opschudding in de media. Dat hij alleen naar het nationaal defilé kwam, wakkert de geruchten aan dat het koppel gescheiden zou zijn.