Nu prinses Claire verstek laat gaan voor 21 juli: is huwelijk prins Laurent voorbij?

Verschillende royaltywatchers maken zich zorgen om het huwelijk van prins Laurent en prinses Claire. De prinses zal er niet bij zijn op het defilé op de nationale feestdag, maar is ook al anderhalf jaar niet meer in het openbaar gezien. Volgens bronnen leeft het paar al maanden gescheiden.

Prinses Claire tekent normaal steevast present op de nationale feestdag en het bijhorende defilé, maar vorige week bleek dat ze niet op de gastenlijst stond. In de lente van 2020 geraakte bekend dat Claire het coronavirus had opgelopen, en dat die besmetting bovenop een andere ziekte kwam. «Omdat ik discreet wil blijven, zal ik het een slepende ziekte noemen», zei de prins toen. «Het gaat nu beter met Claire. Ze is een sterke vrouw en ik heb goede hoop dat ze helemaal zal genezen.» Maar sindsdien is de prinses is al anderhalf jaar niet meer publiekelijk verschenen, dus ook niet aan de zijde van haar man prins Laurent. Verschillende royaltywatchers menen dat het koppel niet meer samen is.

Marc Van Ranst-trui

«Met Kerstmis vorig jaar vernamen we dat Claire weg is bij Laurent», zegt Joëlle Vanden Houden in Humo. «Ik heb de nieuwsdienst van VTM op de hoogte gebracht. Die hebben naar het paleis gebeld, en enkele dagen later heeft Laurent een kerstkaart verspreid waarop zijn hele gezin met een Marc Van Ranst-trui te zien was. Maar bekijk die foto eens goed: ze dateert van vorige zomer.»

Ook Mario Danneels schrijft in Story dat het niet goed gaat met het huwelijk van Laurent en Claire. Hij weet dat volgens kennissen van Claire in Paris Match het inmiddels de goede kant op gaat met haar gezondheid. Echter, de prinses zou hun berichtjes niet langer beantwoorden. Vanden Houden zegt dan weer van een vertrouwelinge van koningin Paola en prinses Claire te hebben gehoord dat Paola uit de lucht kwam gevallen bij het nieuws over haar slechte gezondheid, wat gezien hun goede band vreemd is.

Kant-en-klaarmaaltijden

Zowel Danneels als Vanden Houden hebben opgevangen dat Claire niet of nog nauwelijks wordt gezien in Tervuren, waar het gezin woont. «Laurent gaat er naar de plaatselijke Carrefour om kant-en-klaarmaaltijden te kopen. De prinses is met de kinderen naar haar ouders in Chaumont-Gistoux getrokken», zegt Vanden Houden in Humo. «Claire trekt in de zomer ook vaak met de kinderen naar de boot van Albert en Paola in het Zuiden van Frankrijk. Laurent gaat dan niet mee. Een kapper - van kappers verneem je alles - zei me dat Laurent hem vertelde: 'Ze nemen me zelfs mijn vrouw en kinderen af’.»