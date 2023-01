Pommelien Thijs en Stromae grote winnaars op de MIA’s

De uitreiking van de MIA’s in Paleis 12 op de Heizel werd spectaculair geopend door Oscar and the Wolf die vanop de hoogste bol van het Atomium zijn lied Warrior speelde, en dan plots op het podium in de zaal verscheen. Gastheer Bart Peeters liet meteen weten dat er nooit zoveel Nederlandstalige muziek aanwezig was op de MIA’s. Het is een trend: steeds meer Vlaamse artiesten vallen in de prijzen.

De ster van Pommelien Thijs schijnt steeds harder en dat werd op de MIA’s bevestigd met winst in de categorieën ‘Doorbraak’ en ‘Solo Vrouw’, terwijl ze met haar lied ‘Ongewoon’ de ‘Hit van het Jaar’ wegkaapte. Stromae doet niet onder met ook drie MIA’s en brengt zijn totaal zo op twintig, wat een absoluut record is in vijftien jaar MIA’s. Paul Van Haver, de echte naam van Stromae, won in de sectorcategorieën ‘Auteur/componist’, ‘Live act’ en ‘Videoclip’, voor het lied L’ Enfer’.

Staande ovatie

Een mooi moment was er toen Hugo de award voor ’Vlaams Populair’ kwam uitreiken. Hij deed dat zonder zijn recentelijk overleden echtgenote Nicole, maar wel met een staande ovatie van het publiek. Die MIA ging voor de derde keer op rij naar de 70-jarige Willy Sommers.

Verschillende artiesten gingen donderdagavond met twee MIA’s naar huis. Camille won haar eerste MIA’s voor ’Pop’ en ‘Nederlandstalig’. Metejoor brengt zijn totaal op vijf met winst in de categorieën ‘Album’ en, voor het tweede jaar op rij, ‘Solo Man’. Een dubbele triomf was er nog voor het duo Charlotte Adigéry & Bolis Pupul met MIA’s in de sectorcategorieën ‘Artwork’ en ‘Producer’, die laatste samen met de broers Stephen en David Dewaele.

Tamino haalde het in de categorie ‘Alternative’. Regi won voor het tweede jaar op rij in de categorie ‘Dance’. Clouseau werd bekroond als ‘Groep van het jaar’, Coely won in de categorie ‘Hiphop’ en drumster Stefanie Mannaerts van de groep Brutus won in de sectorcategorie ‘Muzikant’.

Lifetime Achievement Award

Tot slot was er een verrassingsoptreden van Vaya Con Dios en zangeres Dani Klein. Zij mocht als laatste originele lid van de groep de Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen. Het podiumbedrijf Stageco ontving de Sector Lifetime Achievement Award.