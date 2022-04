Pommelien Thijs kust intiem met Flo Windey in nieuwe videoclip: «Zo mooi dat je dit durft te delen!»

In haar nieuwe nummer ‘Ongewoon’ bezingt Pommelien Thijs de eerste keer dat ze gevoelens kreeg voor een meisje. «Dat was hetzelfde gevoel als toen ik kriebels voor een jongen had», verduidelijkte ze op MNM.

Speeddaten

In de videoclip zien we de 21-jarige zangeres met ‘Club Flo’-presentatrice Flo Windey (26) naar een speeddate gaan. Ze hebben echter met niemand een match, dus besluiten ze met hun tweetjes de nacht in te dansen. Dat leidt op een bepaald moment tot een intieme kus.

Bewondering

In de reacties wordt er vol enthousiasme gereageerd op de nieuwe clip. «Oh mijn God, zo lang op gewacht. Het is geweldig!», «Zo mooi dat je dit durft te delen!», en «Fantastisch nummer», lezen we onder meer in de reacties.

Het bewuste kusmomentje kan je hieronder vanaf minuut 2 bekijken: